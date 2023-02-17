路透社報導，嘉布瑞爾12日侵襲北島最北端，然後沿著東部海岸往南，一路造成城鎮與外界斷絕聯繫，並摧毀良田、橋梁，導致大量牲畜死亡，還淹沒民宅，許多居民被困在屋頂上待援。

希金斯（Chris Hipkins）說：「我們真的必須做好準備，全國各地很可能會有更多傷亡。狀況到底會有多嚴重，我們暫時不得而知。」

截至今天下午，警方登記至少有4500人在風暴來襲後被親友通報失聯，但警方認為其中多數只是沒有通訊管道。

希金斯說：「這無疑是我們可能在本世紀遇到的最大天災。災損程度很可觀，因為涵蓋了很廣闊的地區。」

他說，許多農田被淹沒，可能影響多個地區的蔬果供應。

當地天氣已開始好轉，北島多數地區在接下來的週末大多是晴天。

法新社報導，8名罹難者中包括孩童。柯林斯（Ella Louise Collins）在風災中傷心欲絕地看著2歲半女兒被洪水沖走。

柯林斯與丈夫和兩個孩子住在重災區豪克灣（Hawke's Bay），洪水來襲時，他們都被困在平房裡。

柯林斯昨天在臉書（Facebook）發文說：「水位距離我們家天花板只有10公分，漲得很快很凶。」柯林斯一家試圖逃到鄰居家屋頂上，但突然湧來一陣激流，幾乎淹沒他們所有人，最後沒能成功避難。

在混亂中，2歲半的艾薇（Ivy）被水捲走殞命。柯林斯說，孩子「很快就沒命」。

風暴逐漸遠去，但已造成約1萬人流離失所，許多城鎮仍然停電，且缺乏飲用水；地方政府官員估計，可能還有數十個、甚至數百個社區未恢復通訊。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120217