正在歐洲的中央外事工作委員會辦公室主任王毅， 16日在羅馬會見義副總理兼外長塔亞尼，願同義方深化全面戰略合作，中義可以全面重啟各領域交往合作。塔亞尼表示，王毅在會談中提到，中共國家主席習近平將在俄烏戰爭1周年之際發表和平演說。

香港《經濟日報》報導說，王毅在會談中表示，中方高度重視中國與義大利關係， 古絲綢之路將兩國人民連接在一起,，願同義大利深化全面戰略合作，使兩國關係實現更高水平發展。他還說，中國已成功控制疫情,，經濟強勁復甦，中外人員往來有序恢復，中國和義大利可以全面重啟各領域交往合作，追回被疫情耽誤的時間。

報導指出，中義兩國簽署共建「一帶一路」合作文件, 極大提升了雙邊關係的戰略水平，雙方可挖掘綠色、數字和第3方市場等方面的合作潛力，並支持義大利企業擴大在華市場份額，希望義方為中方企業提供公平、透明和非歧視的營商環境。

塔亞尼表示，義大利與中國之間有著長久友好關係，面對疫後新形勢，義方期待同中方盡快重啟雙邊合作機制，盡早舉行兩國政府委員會第11次聯席會議和經濟合作委員會會議，加強各領域互利合作。

塔亞尼表示，義中之間有著長久友好關係，義方期待同中方盡快重啟雙邊合作機制。歐中互為重要市場，雙方應加強合作，促進相互投資、擴大貿易規模。義方重視安理會改革等國際事務，願同中方加強協調配合。