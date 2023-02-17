台北市少年警察隊與教育局共同攜手合作，17日下午至南港高級工業職業學校舉辦校園法治教育宣導活動，宣導如何防範妨害性自主的交友安全，透過員警親身辦案的經驗，提醒學生如何保護自己，同時灌輸青少年遵紀守法的觀念。

北市少年警察隊與教育局合作，1至南港高級工業職業學校舉辦校園法治教育宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

少年隊員警以活潑生動的宣講內容，並在過程中加入圖片、遊戲、有獎徵答等方式，擺脫教條式的宣導模式，讓學生們在活動中牢記法律觀念，有效提升自我保護意識，達到犯罪預防的實質效果。

北市少年警察隊與教育局合作，1至南港高級工業職業學校舉辦校園法治教育宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

少年隊隊長郭建成表示，為了提供學童安全的學習環境，警方將持續加強校園周遭巡邏守望，詳加注意與查察可疑人、事、物，關懷留意在校外逗留或落單的學生安全，適時提供協助，防止意外發生。

北市少年警察隊與教育局合作，1至南港高級工業職業學校舉辦校園法治教育宣導活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

另也將持續與各級學校合作辦理校園巡迴法治宣導，分享實際新聞案例及法治教育宣導課程，以提升學生警覺心及自救能力，防範各類型少年事件發生。

警方提醒家長應教育子女注意身邊陌生人，並提高自我防衛敏感度，不論是上課、放學時段、甚至是平常外出，儘可能結伴同行，如果發現可疑人、事、物，應儘速向學校老師、警衛或報警反映。同時應多關心子女開學後行為情緒、交往對象或財務狀況是否異常，透過親子討論溝通，可有效避免偏差行為問題發生，並可適時尋求相關資源協助。