陳建仁內閣上任不到一個月，行政院發言人陳宗彥被踢爆11年前任職地方政府期間，多次不當接受業者性招待。媒體人黃揚明認為，陳宗彥陳年舊案被挖出，目標當然不是陳宗彥，而是他當時的老闆賴清德；而且這一槍看來是有備而來。

黃揚明今(17日)在臉書粉專認為，網媒、民代先後爆料政院發言人陳宗彥10多年前疑似喝花酒、接受性招待的陳年舊案，目標當然不是陳宗彥，而是當時陳宗彥的老闆賴清德。尤其是監聽譯文、對話截圖等相關證物流出，且手機門號相同，看來這一槍是有備而來。

黃揚明接著指出，陳宗彥的回應四兩撥千斤，僅強調自己沒涉案沒被約談，但對相關指控只閃避回應，陳宗彥的回應並不及格。

黃揚明表示，前幾天他曾說過，農曆年前就有賴系子弟兵的助理遭檢調約談，但最後查無實據無保請回，那時剛好是賴清德上任黨主席之際，令人不禁將二者連結。如今再一爆，看樣子，賴清德還是得提防，明槍易躲，暗箭難防。

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