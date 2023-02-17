義守大學傳播與設計學院大眾傳播學系舉辦「傳播與媒體生態電視座談會」，邀請產、官、學界三方專家共同討論「後疫情時代民眾如何運用公用頻道發揮媒體近用功能」，全程由大傳系學生以錄製電視節目方式操刀記錄，讓學子深入瞭解公用頻道狀況，同時藉由掌鏡與錄製實作，提升義大學子的實戰經驗。

參與學生大傳系一年級的秦威威表示，公用頻道是個很好的傳播平台，但一直以來卻都鮮少人知，希望可以透過此次的合作，讓公用頻道效能被更多人看見。

大傳系一年級陳姿伶認為，學校藉由座談會的舉辦，讓學生可以實際操作攝影器材，並且熟悉電視節目錄製方式，在大一的階段就可以瞭解未來職場工作模式，是一個很棒的學習經驗。

大傳系主任林崇能表示，希望透過這個節目可以讓更多人了解公用頻道，且在媒體近用的情況下，所有的市民都能夠參與、善用公用頻道；最重要的還有讓義大學子經由這樣的實務操作機會，學習專業的攝影技能，每次舉辦媒體生態研討會，都相當受到學生歡迎與期待。

另外，義守大學大傳系與慶聯港都有線電視台合作，推動學生製作媒體識讀新聞，學生透過採訪與撰稿，並且後製剪接完成新聞作品於公用頻道播出，學子的創作能量也因此有了發揮的舞台，更能在未來進入職場成為即戰力。