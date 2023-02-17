傳奇男歌手齊秦音色清亮，唱紅《大約在冬季》、《無情的雨無情的你》、《夜夜夜夜》等多首經典歌曲，還曾拿下第八屆金曲歌王寶座，近年他將演藝重心移往大陸，日前有幸運粉絲放上兩人合照，立即在網路瘋傳，而他的外型變化也遭到網友吐槽，更拿他和王祖賢分分合合17年的一段情狠酸：「王祖賢怎麼看上他？」

有粉絲在火鍋店偶遇齊秦，曬出兩人的合照，可見齊秦身穿白色Polo衫、花色短褲及白色運動鞋，看起來精神煥發，不過可以發現，他的髮際線明顯後移，且膚色顯然相當黝黑，另外一張照片，吃完飯的齊秦則慵懶坐在椅子上，和朋友談笑風生，卻驚見挺著巨大的啤酒肚，總結來說，大家認為他和年輕時比起來明顯有差。

秦漢的近況照受到網友批評。(圖/微博)

近照傳開後，網友們不客氣猛虧：「黑得像非洲人，挺著大肚腩好油膩」、「儼然一個隱居多年的農夫，歲月是把殺豬刀啊」、「曾經的翩翩少年，變成了大腹便便的糟老頭」，「王祖賢定居國外保養得宜，不知道當年看上齊秦什麼？」，但也有網友幫忙說話：「63歲了，老去是正常的」、「這個體格已經勝過很多人了」。

身為瓊瑤當年御用小生的齊秦，文質彬彬又英俊瀟灑，1986年在拍電影《芳草碧連天》時，和「最美聶小倩」王祖賢正式交往，不過，兩人分分合合17年，最後在1996年以分手收場，王祖賢移居加拿大潛心向佛，終身未嫁，齊秦也在2010年與小24歲的四川歌手孫麗雅結婚，誕下1子1女，家庭生活和樂幸福。