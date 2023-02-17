擁有酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》 (Forbes Travel Guide) 公布第65屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方酒店持續蟬連獲頒《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，更是全台灣第一且唯一連續七年榮獲富比士五星大獎之酒店。同時，酒店的芳療中心亦為台灣唯二獲四星肯定的芳療中心之一。

富比士星級評鑑是由一群專業的評審團隊實際入住酒店，以匿名探訪調查的方式，依據多達900項嚴苛考核的標準，評估國際主要城市中指標性頂級酒店的各項服務及設施，進而評選出五星、四星或值得推薦的名單。《富比士旅遊指南》不但是業界豪華旅遊評鑑的黃金準則，該指南也是追求頂級體驗的旅客，在安排旅宿時作為參考依據的重要指標。

《富比士旅遊指南》不僅評鑑酒店的硬體設施，也相當重視服務的品質與細節，當賓客入住時，令人印象深刻的服務體驗，往往更勝於華麗的硬體設施。尤其全球受疫情籠罩之下，《富比士旅遊指南》評鑑更為看重酒店服務的細膩、是否注重旅客入住期間的健康與安全。酒店人員的服務品質與發自內心的關懷與照顧，即占總評分量表的75％，《富比士旅遊指南》指出，能獲評鑑為五星的酒店必定是極為出色，提供近乎完美且無懈可擊的服務。台北文華東方酒店被《富比士旅遊指南》讚譽是「台北的瑰寶」（An opulent gem in Taipei），同時並提及酒店地點絕佳，亦有台北市星級酒店中最寬敞的客房、首屈一指的芳療中心，是商務與休閒旅遊的首選，更是國際名人來台時的指定住所。

台北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，再度獲得五星殊榮是給予服務團隊最大的鼓勵及肯定，「《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）作為旅遊界最具權威性的評比機構，能夠連續七年成為全台唯一獲得五星最高殊榮的國際酒店，無疑是至高無上的榮耀。在疫後旅遊復甦、旅宿業重振旗鼓之際，我們將持續堅守品牌的價值，致力傳承文華東方酒店集團享負盛名的經典傳奇式服務，帶給賓客溫暖細膩的體驗。