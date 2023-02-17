針對教育部今(17)日公布台南新榮高中及苗栗大成高中2校為專案輔導學校，私校工會理事長尤榮輝表示，目前處理私校退場存在中央與地方步調不一的情形，當中特別存在直轄市政府處理私校退場牛步化的現象，呼籲監察院主動調查是否有怠惰失職情形。

尤榮輝提到，台南新榮高中及苗栗大成高中均因財務顯著惡化被列專輔學校，惟大成高中另有積欠教師薪資，且經主管機關依教師待遇條例處罰情形，成為依私校退場條例第6條第1項5款列專輔學校首例，提醒各校依法正常發薪，避免被列專輔學校。

尤榮輝指出，新榮高中學生只剩23名，居台南市47所公私立高中末位，而教職員只剩9人，師資及行政人力似難以符合開課及學校運作基本規模，被列專輔學校並不意外。

尤榮輝說，大成高中因教師紛紛離職，於去年8月發生開學後無法開課情形，迫使教育部緊急安置學生到他校就讀，是尙未被公告為輔導學校就已經人去樓空、停止運作的罕見案例。

尤榮輝建議，大成高中若評估未能於改善期內與他校合併或改辦其他公益事業，可思考主動申請停招，讓公權力介入重組董事會並由退場基金妥善處理欠薪。也要呼籲教育主管機關特別注意教職員異常大量離職私校，避免再發生像大成高中開學卻無法開課情形。

尤榮輝特別提到，目前主管機關處理私校退場有中央與地方步調不一情形，截至今日教育部已召開11次私校退場審議會共累積處理8所私立大專及16所私中，但卻未見台北、新北、桃園、台中及高雄等五都審議轄管私中退場，特別是台北市已有中興、方濟、立人及文德等私中傳出停招消息，台北市政府教育局至今無作為。對於直轄市政府處理私校退場牛步化，呼籲監察院主動調查是否有怠惰失職情形。