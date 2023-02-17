榮獲11座奧斯卡獎的影史賣座鉅片《鐵達尼號》最近重新上映，勾起了不少人的年輕回憶。除了翻拍電影叫好叫座，美國「伍茲霍爾海洋研究所」（Woods Hole Oceanographic Institution, WHOI）最近也釋出當年「鐵達尼號」的沉船紀錄畫面，搭配懷舊配樂，短短一天就吸引上百萬人次觀看。

豪華郵輪「鐵達尼號」在1912年由英國航運公司建造完成，是當時全球最大的船舶，並於同年進行首航。原定目的地為紐約，不料航行途中卻撞上冰山，船上一票富豪、船員和懷抱美國夢的移民，超過1500人就這樣葬身海底。

不過，當年礙於技術限制，直到1985年9月、也就是「鐵達尼號」船難發生73年後，才由美國水下考古學家巴拉德（Robert Ballard）率領團隊，在加拿大紐芬蘭島外海、距離水面3公里處，發現斷成兩截的船骸遺跡。之後該團隊搭乘「阿爾文號」潛水器（DSV Alvin），花了一整個月的時間進行11次潛探，帶回珍貴的水下紀錄畫面。

Photo of the grand staircase of the Titanic before she sank contrasted with a photo of the staircase from the same angle 100+ years later pic.twitter.com/zZcxMJw8Mm — DesertedPIaces (@DesertedPIaces_) February 12, 2023

如今這支完整紀錄片已經在網路上公開，也讓這艘傳奇郵輪的樣貌再度呈現在世人眼前。《鐵達尼號》導演詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）表示，「經過一個多世紀後，這些偉大的故事仍不斷激發大眾共鳴」。許多網友也認為影片「非常驚人」、「令人難以呼吸、哀傷卻美麗」。