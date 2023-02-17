花蓮門諾醫院有40多名負責清掃病房的人員，平日工作會在角落發現遺落的銅板，1塊、5塊，他們把小錢化為愛心，將銅板收集後全數捐出，響應醫院籌建醫療大樓「不放棄的醫願」助建計畫，為偏鄉醫療盡一份心力。

院內各角落有時候會發現民眾遺落銅板，清潔人員拾獲匯集後捐出響應蓋醫療大樓經費。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

成立74年的花蓮門諾醫，院區空間顯已不足，院方籌建「健康管理中心大樓」，現完成大樓地基挖掘，2024年7月完工，現已自籌4.5億元，仍有2億元缺口，因此院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，盼各界分享與捐助，幫助偏鄉病患得到更好的醫療環境。

在門諾醫院環境管理部的40名成員，每天穿梭病房、診間從事清潔任務，他們在工作中發現角落有「遺落的銅板」，歷年這些銅板都匯聚到奉獻箱中成為捐款，他們集結了過去1年內「被遺失在角落的銅板」，加上各自掏出零錢後，把這筆2795元善款全數捐出。

從事3年環管工作、負責安寧及化療病房的田春梅說，院內各角落有時候會發現民眾遺落的物品或金錢，最常在陪伴椅周邊撿到零錢，1元至50元不等，還曾發現過1千元，第一時間都會努力物歸原主，若遲遲等不到招領的失物，零錢部分則會放進奉獻箱中，匯聚這些銅板做更多的事。

健康管理中心大樓地基挖掘，整體進度達5％，主體工程預計2024年7月完工。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

她說，今年初經過門診大廳，剛好遇到護理師揮毫寫春聯義賣活動，間接自專科護理師蔡雅雯口中得知，醫院正在興建健康管理中心大樓，於是經討論，決定將這些錢投入「不放棄的醫願」助建計畫，提升東部長者既身障醫療照護品質。

承包環管部業務的新美崙企業董事長林雅芬說，環管人員維護院內環境盡心盡力，縱使蠻多人家中經濟欠佳，但在場域中碰到金錢部分，秉持誠實、誠信，自己若有零錢也會投進奉獻箱，相當有愛心。

感謝環管部的捐款！發展部主任連竟堯表示，對於平日總是默默付出，努力維護醫院整體環境整潔的環管同仁來說，這份愛心更別具意義，期盼有更多人能夠響應「不放棄的醫願助建計畫」，為東部偏鄉醫療共建愛的希望。