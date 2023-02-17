39歲越南籍阮姓移工來台工作，卻因思念出生不久的孩子及妻子，導致焦慮失眠、精神恍惚，同鄉好友擔心他發生意外於是請求員警協助，台中市政府警察局烏日分局五光派出所警員蔡函儒日前獲報，利用假日時間陪同阮姓移工到機場，令阮姓移工相當感動。

據了解，阮姓移工是第2次來台工作，因過去工作能力不錯，雇主請他再度來台幫忙，沒想到阮姓移工精神不濟無法繼續工作，由仲介安排回國手續；阮姓移工在回國前1天向同鄉友人告別，友人發現他的精神狀況不佳，深怕他會發生意外，於是報警求助。

烏日警分局五光派出所警員蔡函儒獲報後，發現阮姓移工精神狀況欠佳，但見到身著制服的員警卻相當安心，得知阮姓移工於15日早上要前往桃園機場搭機返回越南，義不容辭表示「不用害怕，我陪你去機場」，利用休假期間陪同阮姓移工到機場，替其辦理登機報到手續，令阮姓移工相當感動、不斷致謝。

烏日警分局分局長尤啓南肯定員警的善行並表示，該名員警以同理心為民服務，不分國籍、積極協助有需求的民眾，讓該移工感受到台灣警察濃濃人情味，優秀表現深值嘉許。