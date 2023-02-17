上海市台辦明天將來台參訪台灣燈會，現在三日行程也流出，18日上午11點05分抵達松山機場後，就開始參訪行程，明後兩天皆會參觀台灣燈會，20日上午則會由北市長蔣萬安、副市長林奕華在市府接待上海參訪團。

綠營市議員何孟樺今批評，蔣市府把行程當作最高機密不肯公開，質疑難道是中國那邊施壓不準公布？藍營議員李彥秀則認為，綠營側翼虎視耽耽，但作為東道主，蔣萬安不能接見上海市訪問團？且陸委會敢放行，蔣萬安不能善盡地主之誼的理由是什麼？

而根據行程規畫，上海團明天上午11時05分，將搭乘上海航空抵達松山機場。隨後前往合作飯店台北商旅慶城館，午餐則由觀傳局長陳淑慧於晶華飯店宴請，晚上則會前往參觀上海花燈，以及中央展區的主燈秀。

19日則會接連參訪聯合醫院仁愛院區、台北表演藝術中心以及市府的大數據中心，晚間在前往參觀台灣燈會；蔣萬安前兩日皆不會出席接待，將在20日上午9點半，於北市府會見上海參訪團，隨後由祕書長李泰興陪同於君悅飯店舉行午宴，上海參訪團將在20下晚間6點20分搭機離開台灣。

據了解，副市長李四川第一天參加晚宴後，隔日就要返回小琉球，因此第二、三天行程不會參與，多數活動皆由北市府大陸小組參事楊慶輝陪同參訪。