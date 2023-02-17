內政部16日出爐最新房貸補貼方案，家戶一年所得在120萬以下、且是自用住宅、名下僅1房及貸款在一定額度以下者，即可獲一次性的3萬元補助。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨16日在臉書發文指出，一般民眾恐有看得到吃不到的疑慮，且整個政策了無新意，頗讓人失望。

徐佳馨提到，從北市《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》來看，110年家戶所得合計於120萬元以內，原始核貸金額部分則分為2塊，一塊為高房價的台北市，為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下。

但根據聯徵中心統計，徐佳馨分析，台灣有四分之一房貸戶貸款超過千萬，加上120萬家庭收入的標準，「按此標準想申請者眾，實質受益者應集中在中南部或是早期購買者。」

另針對發給標準與金額和相關認定，徐佳馨認為也缺乏合理性，以內政部本次核定標準，三萬元約莫是10個月左右的利息，「究竟為何是一次三萬而不是補五萬?計算方式哪邊來?為何為家庭收入120萬元以下，這標準制定讓人覺得相當奧妙。」她強調，貸款補貼內政部和財政部長期以來就已經有固定優惠房貸，額外的疫後補貼和大家很想看到的公積金都最後都付之闕如。