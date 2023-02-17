警方統計，今年至2月14日止，北市共發生A1類交通事故15件、死亡15人，較去年同期相較增加4件、死亡增加4人；警方分析死亡車種，以「機車」、「行人」各7人最多；年齡層以65歲以上，12人最多，其中「高齡行人」共計7人，顯見高齡者交通事故死亡風險居高。

松山分局在燈會現場直播上線，宣導高齡者交通安全觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

松山分局在燈會現場直播上線，宣導高齡者交通安全觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為配合「2023台灣燈會在台北」活動，北市警局與警廣合作，在燈會期間每日連線宣導交安，另安排松山分局在現場直播上線，除宣導燈會期間相關交通輸運措施外，特別提醒高齡者搭乘公車下車離站時，勿貪圖便利闖紅燈或擅自穿越車道，此外，因夜間、晨昏時段天色光線不佳，車輛駕駛人容易疏忽來往行人動向，建議隨身攜行閃光配件，提高行動辨識度。

警方在燈會現場設攤宣導高齡者交通安全觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

燈會期間，北市警局還在國父紀念館中央燈區現場設攤宣導，民眾除欣賞花燈外，亦可吸收正確交安觀念，並提醒民眾多關心、提醒家中長輩遵守交通規則，共同提升用路安全。