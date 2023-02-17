新研究顯示，男性陰莖平均長度在過去30年中快速變長，引起專家關注。史丹佛大學（Stanford University）研究人員的一項分析發現，從1992年到2021年，男性勃起時的平均陰莖長度增加了25%——從4.8英寸（約12公分）增加到6英寸（約15公分）。儘管這可能是每個男人的願望，但史丹佛的研究團隊擔心這可能是由於攝取入化學物質、久坐的生活方式和垃圾食品所造成的影響。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，這些環境和生活方式因素也被歸因於同一時期生育率的快速下降。研究人員發現，男性陰莖長度在過去30年有變長的趨勢，雖然這似乎是一個正向的變化，但他們擔心這與不斷增加的不孕症水平有關。

史丹佛大學研究團隊於情人節在《世界男性健康期刊》（The World Journal of Men's Health）上發表了他們的研究結果，並僅關注陰莖長度。他們收集了1942年至2021年間進行的75項研究的數據，總計包括55761名男性陰莖的測量結果。每項研究收集了不同狀態下的陰莖長度數據，包括完全鬆弛、鬆弛拉伸以及勃起後的長度。

研究人員預期陰莖長度會在這段時間內下降。史丹佛醫學院的泌尿外科教授艾森伯格（Dr. Eisenberg）博士表示：「任何發展的整體變化都是令人擔憂的，因為我們的生殖系統是人類生物學中最重要的部分之一。如果我們看到這樣快速的變化，這意味著我們的身體正在發生重大變化。我們應該嘗試確認這些發現，如果確認，我們必須找出這些變化的原因。」

研究顯示，整個研究期間內，男性鬆弛狀態下的陰莖平均長度為3.4英寸（約8.6公分）。當鬆弛的陰莖被拉伸時，平均長度增加到5.1英寸（約13公分）。完全勃起的陰莖隨著時間的推移而增長，尤其是在研究的最後一部分。

Penis length has grown 24%, according to a Stanford study



Wait, before you look down and be proud. You should know that research has shown that this caused a decline in sperm count.



The increase that the scientists found was apparent in different regions of the world. pic.twitter.com/DDnG7AYM3E — republicasia (@republicasiadot) February 16, 2023

在整個80年的研究期間，完全勃起時的平均長度為5.4英寸（約13.7公分）。然而，從1992年到2021年，這一數字急劇上升。儘管這項研究僅關注陰莖的長度，並未探討陰莖變長的原因以及其對生育能力的影響，研究人員擔心這突顯了擁有長陰莖的風險。

陰莖長度，就像整個生殖系統的特徵一樣，主要與內分泌系統中的生長激素有關。艾森伯格博士擔心陰莖長度的增加可能與暴露於有害化學物質有關。

「可能有許多因素在起作用，例如像農藥或衛生產品等化學物質與我們的荷爾蒙系統相互作用。」「這些干擾內分泌的化學物質存在於我們的環境和飲食中。當我們改變身體的構造時，也會影響我們的荷爾蒙環境。化學物質的暴露也被認為是男孩和女孩進入青春期早期的原因之一，這可能會影響生殖器官的發育。」

而勃起的陰莖尺寸增加。研究人員認為，導致不孕和早期勃起功能障礙的相同因素也可能與較大的陰莖有關。

去年發表的一項研究發現，自1970年代以來，男性平均精子數量已經減半。生育率下降，加上生活方式的改變，導致美國和其他發達國家出生的孩子數量大幅下降。這個問題已經嚴重到專家們擔心人口短缺可能會在未來導致經濟破產。

他還呼籲對女性生殖系統近年來的變化進行研究。其他專家指出，許多年輕女孩高脂肪飲食和久坐不動的生活方式導致她們比前幾代人更早進入青春期。