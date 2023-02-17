達文西為全球最先進的醫療機器人輔助微創外科手術系統，台中榮總自2008年起致力發展達文西醫療科技與技術運用，目前已突破5000例，近年陸續獲得得泌尿外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科教學示範中心資格；中榮於17日成立「達文西手術中心」，期望未來嘉惠更多需要達文西手術治療的病人。

台中榮總積極培養達文西專業領域人才，近年陸續獲得泌尿外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科教學示範中心資格。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮總院長陳適安說明，達文西微創手術系統具有 3D立體超高解析度視覺影像、模仿人類手腕關節設計的手術器械以及精密準確且直覺反應的操控系統，讓醫師能進行更複雜、精準度更高的手術，降低手術風險，讓病人恢復期也大幅縮短，術後能快速回復到正常生活，提升生活品質。

55歲王先生罹患高血壓多年，去年檢查出腎臟腫瘤，需手術切除治療，但腫瘤緊黏腎靜脈，手術困難度增加，經醫療團隊與王先生多次溝通，決定以達文西機械手臂手術切除腫瘤，術後傷口及疼痛感小、恢復期短，迅速回到了工作崗位，且不需再服用降血壓藥。

55歲王先生去年檢查出腎臟腫瘤，經達文西機械手臂手術切除腫瘤，王先生的兒子見證父親因達文西手術獲得重生，立志成為外科醫師。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

王先生的兒子是中榮PGY醫師（post-graduate year training，畢業後一般醫學訓練），見證父親因達文西手術獲得重生，立志成為外科醫師，今年8月將成為外科住院醫師，希望藉由自己家人的經驗，未來貢獻所學造福病患。

台中榮總指出，中榮自2008年起致力發展達文西醫療科技與技術運用，目前已突破5000例，應用於泌尿外科、婦科、一般外科、大腸直腸外科、心臟外科、整形外科、小兒外科、胸腔外科及耳鼻喉頭頸外科等相關手術，近年陸續獲得泌尿外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科教學示範中心資格，成為全台首家同時擁有三科教學示範中心資格之醫院。