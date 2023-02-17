高雄47歲吳姓男子去年間在網拍平台化名「小吳」，販售低於市價5000元最新款iPhone，吸引被害人下單搶購，但被害人卻遲遲未收到手機，詢問時頻頻遭吳男以「上游出貨商有狀況」拖延，驚覺受騙報警。警方獲報，多日循線下，將吳男逮捕，全案依詐欺罪，移送法辦。據了解，吳男半年不法所得130萬元，至少60名被害人受騙。

去年1月間，吳男在某網拍平台，創立化名「小吳」賣家帳號，在上面販售最新款iPhone手機，小吳宣稱是透過特殊管道取得，所以價格能低於市價近5000元，但需要先匯款才能向他訂貨下單。

被害人信以為真，依照指示匯錢給小吳，但過了到貨時間，卻都遲遲未收到手機，向小吳詢問時，小吳都以「上游出貨商有狀況」等理由一直拖延，直到有被害人苦等數月未果，驚覺是遭詐騙，到各地警局報警求助。

警方查獲吳姓男子做案用的電腦主機、手機以及存摺、出貨單等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事局電信偵查大隊透過「165反詐騙」平台獲報，成立專案小組調查，在多日循線下，掌握暱稱「小吳」身分，並鎖定小吳位於左營區某處大樓住所，隨即前往逮捕吳男，查獲吳男作案用的電腦主機、手機以及存摺、提款卡、出貨單等證物。

據了解，吳男作案半年內，共有60多名被害人遭詐下單，不法所得達130萬元，全案依詐欺罪，移送橋頭地檢署偵辦。警方將持續溯源金流，釐清是否有其餘被害人受騙。