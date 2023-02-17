《孩子你好嗎？》小黃花一葉系列紀錄片，是由金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金所拍攝，李心潔不僅擔任全系列監製，更首度擔任導演，執導提倡華德福教育的《山頂小屋》，全程親力親為，就為了獻給全天下父母四篇章「愛.學會」分享書。

李心潔首度擔任導演，執導提倡華德福教育的《山頂小屋》。（甲上提供）

全系列紀錄片以「愛」的視角為出發點，紀錄探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流，另外三部紀錄片則集結新銳導演陳勝吉與池家慶執導，分別是以李心潔為紀錄片主角，分享她生命故事《我的名字叫李心潔》、長期追蹤在家自學家庭的《鴕鳥騎士》、華文學校教育《我是誰？》，主題範圍相當多元也充滿溫情，相當適合父母帶孩子共同觀賞。

李心潔事業有成，除了最廣為人知的演員及歌手身份，她同時也是畫家、作家、監製，以及全職媽媽，也因此身為照顧三個孩子的母親身份，她相當在乎孩子的成長過程和教育，並且與同樣愛戴兒童的演藝圈姊妹淘藝人楊采妮、梁詠琪和許茹芸，聯手於2007年成立小黃花慈善基金。

而在疫情期間，許多小朋友都不能去學校上學，也讓她開始思考孩子們的學習方式，李心潔說：「這世界沒有一個影片或一本書，是去教父母親教育孩子的步驟或流程，很多人都是在當了父母親之後，才開始學習去當一個爸爸和媽媽。」因此她決定發展系列紀錄片，用身為母親的角度分享和孩子的相處：「同時父母在教育過程中，內心體會是什麼？我覺得也很重要。」系列紀錄片將於3月31日上映。