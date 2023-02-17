2024年總統大選，國民黨人選仍未明確，目前以新北市長侯友宜呼聲最高。針對國民黨主席朱立倫稱「侯友宜才是我們最強的母雞」，國民黨新北市議員葉元之解讀表示，朱立倫的意思很明顯，他要讓支持者稍安勿躁、我們有最強的母雞；也就是說，等到水到渠成，自然王牌就會出現。

針對2024總統大選，葉元之今(17日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，侯友宜大概會在6、7月才會表態，他現在沒辦法，新北市議會大約在6月左右總質詢，所以他前面會以市政為主。這段期間，國民黨則幫他安排一些論述，比如親美、和中、友日，國民黨一直在做。到時候，侯友宜就直接拜票，國民黨再跟侯友宜的論述結合在一起，就可以發揮候選人加黨、一加一大於二的效果。

葉元之指出，當朱立倫被問到鴻海創辦人郭台銘回黨一事，他不疾不徐回答「侯友宜才是我們最強的母雞」。葉元之解讀，人家問郭台銘，朱立倫講侯友宜幹嘛，朱立倫的意思很明顯，他要讓支持者稍安勿躁、不用緊張，我們還有最強的母雞，母雞要帶小雞，也是喊給立委候選人聽，不用緊張、不用太急著押寶，我們有母雞在這邊；也就是說，等到水到渠成，自然王牌就會出現，先給大家吃個定心丸。