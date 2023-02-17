前立委蔡正元。（資料照片）

對於被立委陳琬惠指控時常出入風化場所喝花酒，行政院發言人陳宗彥火速出面痛斥，不過前立委蔡正元認為陳宗彥處理得很糟，且賴清德現在身陷危境拉警報，這一槍打得非常重！

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆，行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，時常出入風化場所喝花酒，呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退宣布下台。對此，陳宗彥火速出面痛斥，稱這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有任何一則是經過查證。」

陳宗彥表示，他在從事公職時，對選民服務、人民陳情都謹守依法處理的份際，對於特定媒體未經任何查證，就將一個人的人格處理掉，相關圖卡所有一起出來，「我覺得很痛心！」

前立委蔡正元今（17）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》指出，他認為陳宗彥處理得很糟！如果確實沒有這回事，應該要很直接、很簡單地說「我絕對沒有去11年前那個地方嫖妓」，縮小空間，那個地方絕對沒去過，有的話退出政壇，且要告爆料的立委誹謗名譽。

另外，蔡正元認為，除私人生活以外有一個更麻煩，就是被指控幫酒店業者，要如何才會合乎規格，什麼樣才會被批准。蔡正元質疑，有這麼細心的輔導？服務這麼周到？一般民眾果有違建或是消防不合格，不知道有沒有這麼細心在輔導？

蔡正元強調，陳宗彥都不敢正面說清楚！最好的處理方式是可以自請停職，事情就很容易淡化，例如鄭文燦論文的事說一聲抱歉，大家都諒解了。蔡正元直言，賴清德現在身陷危境拉警報，這一槍打得非常重！他不認為行政院長陳建仁可以裝作沒事，很難！

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