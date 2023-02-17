中央流行疫情指揮中心社區防疫組組長莊人祥16日拜會南投縣政府時表示，新冠肺炎防疫管制將會愈來愈寬鬆，希望今年3、4月間每位國人最少再打1劑疫苗。消息一出引發網友反彈，質疑指揮中心強制要求民眾接種疫苗，對此指揮中心今（17）澄清，無論中央或地方政府，絕無強制要求民眾施打疫苗。

有媒體報導「政府接下來擬要求每一位民眾至少打1劑新冠疫苗」，引發批踢踢網友熱議，認為指揮中心強制民眾打疫苗「太誇張！」「沒有法源」，更質疑「如果出事誰負責？」對此指揮中心今天晚間發布新聞稿澄清，無論中央或地方政府，絕無強制要求民眾施打疫苗。

指揮中心發言人羅一鈞表示，目前傾向建議民眾應至少打過一次新冠疫苗，至於是否需每年接種，須研議送衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論。

指揮中心進一步說明，因應目前全球COVID-19疫情趨緩，各國邊境逐步調整開放，並持續推動COVID-19基礎劑及雙價次世代疫苗追加劑接種。因此，指揮中心亦持續鼓勵未曾接種疫苗、尚未完成基礎劑對象，以及尚未接種過莫德納雙價BA.4／5次世代疫苗追加劑對象接種，尤其長者等重症高風險族群，均建議儘速接種。