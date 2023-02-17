義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）援引陸國務委員兼外交部長王毅的話表示，中國大陸國家領導人席習近平計劃將於24日發表一場關於烏克蘭和平的演說，這也是俄羅斯入侵烏克蘭一週年。

據《路透社》17日報導，在昨天（四）的會談中，塔加尼向王毅表達了希望北京盡其所能遊說俄羅斯返回和平談判桌的想法，以確保烏克蘭獨立和結束戰爭。塔加尼還提到，義大利正在評估其與中國的一帶一路貿易夥伴關係，並將在適當的時候做出決定。

義大利在2019年成為第一個簽署中國一帶一路倡議的西方主要工業化國家之一，但目前該協議幾乎沒有實質的進展。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）曾表示，她不想讓中國在義大利和歐洲擴大其影響力，並且不會急於達成這項協議。去年11月，歐盟執委會推出了一個名為「全球門戶」的計畫，旨在投資3000億歐元（約9.6兆新台幣）協助發展中國家的綠色能源、數位化、水資源等基礎設施，作為「一帶一路」倡議以外更好的方案。

儘管義大利與中國在「一帶一路」協議上的合作進展緩慢，但兩國在其他領域的交流與合作卻持續擴大。

近年來，中國企業在義大利的投資和收購案件有所增加。例如，2019年，中國國家開發銀行和中國中車分別收購了義大利百年鐵路制造商安薩爾多百瑞達公司（Ansaldo Breda）和義大利國家傳輸電網公司（Terna）的股份。

義大利政府對此採取了一些措施，包括在對外直接投資監管方面加強檢查，以及向歐盟提出要求對外國企業的收購進行更嚴格的審查。

然而，義大利政府也將中國視為一個重要的貿易夥伴，並希望能夠透過對話和協商解決雙邊合作中存在的問題。此外，義大利也在推動對華出口，並希望能夠加強與中國在科技、文化和教育等方面的交流。

總之，義大利與中國之間的關係雖然存在著一些問題，但兩國仍然有合作的機會。在未來，隨著國際經濟格局的變化，兩國之間的關係也將繼續發展和調整。