巫啟賢近日為恩師劉文正新聞擔心不已，慶幸最終真相大白、虛驚一場，同時提醒自己珍惜人生。他上周低調慶祝60歲生日，當天老婆忙裡忙外為他安排慶生會，邀請至親同樂，餐廳以他的招牌曲寫成菜單，包括〈你是我的唯一〉、〈人生如夢〉等，綜藝教母張小燕、張清芳及游鴻明等圈內好友也到場祝賀，大夥兒齊聚一堂，氣氛超嗨。

張小燕（右3）出席生日宴會祝賀巫啟賢（右1）。（翻攝蔣雅淇IG）

蔣雅淇（右）在宴會上與張清芳高歌一曲。（翻攝蔣雅淇IG）

巫啟賢在宴會上以壽星名義感性要求賓客寫下祝福卡片，並邀大家高歌一曲，唱到累了，巫啟賢調皮地用白色餐巾蓋住自己的頭躲起來，意外被拍下和女兒巫詠歡的合照，畫面逗趣。連向來不愛唱KTV的主播蔣雅淇，也被巫啟賢點名合唱，她笑稱自己的歌藝尚待加強，「硬著頭皮與天王天后高歌，全體肅立耳塞啟動」，與張清芳合唱〈天天年輕〉時更是緊張，蔣雅淇說，鴨嗓敢跟原唱合唱也只能搖頭說我太大膽。

巫啟賢（右）用白色餐巾蓋住頭和女兒巫詠歡合照。（翻攝蔣雅淇IG）

巫啟賢去年5月飛海外舉辦演唱會，今年將繼續巡迴，對於日前對岸開放申請辦理大型演唱會，他坦言大陸目前已安排15場演出，加上其他地區，年底前預計唱滿20場，至於台灣？巫啟賢笑說「台灣開演唱會比較累」，解釋因為要配合宣傳，時間上較難掌控，「有接到邀約但還要規劃」，預計4、5月開工，而巫詠歡參加爸爸的生日宴會後已飛往大陸工作，接下來陸續推出音樂作品。