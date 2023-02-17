桃市府青年事務局青創基地，提供辦公空間與整合性創業服務，陪伴創業青年實現夢想。3處青創基地共釋出9組獨立辦公室與38組共同工作空間，即起開放進駐申請，3月3日截止，歡迎具創新應用產品、服務開發能力或創新經營構想的個人、團隊或公司報名加入桃園創業大家庭。

桃園市副市長蘇俊賓（左二）今赴青年局青創基地進駐招募會，與各團隊互動交流。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

青年局說明，3處創業基地依不同產業主題進行聯合招募，位於青年局3樓的青創指揮部，招募不限主題的青創團隊，只要產品與服務具創新性皆可申請；鄰近桃園車站的安東青創基地，招募以元宇宙運用、多媒體遊戲或數位影音應用為主的團隊；中壢新明市場內的新明青創基地則招募AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網領域的團隊。

3處青創基地內設有會議室、教室、創客設備與直播棚等設施可跨基地使用，另提供團隊客製化輔導，包括顧問諮詢、業師輔導、產官學研媒合、產品行銷曝光等服務，並協助團隊建構完善商業模式，取得創業資金，還提供全台第一個可辦公司登記的服務。

桃園市副市長蘇俊賓今也到招募記者會，與各團隊互動交流，包括以教育科技為核心的「宇宙製造」、研發溫和零敏肌膚產品的「姿嘉麗」、運用本液態共振技術改善水質的「水力凈」，以及研發咖啡豆及器材的「鑪集國際」等團隊。

青年局長侯佳齡說，團隊通過審查後得進駐6個月，期滿前參與續約考核通過者可再進駐6個月，每次招募續約申請限1次，最多進駐3年。

侯佳齡提到，青年局也將陸續設立多元創業主題基地及加速器，其中作創業服務單一窗口的青創資源中心將擴大服務能量；以電商、文創與永續發展為主題成立的電商基地、職人孵化基地、地方創生基地；還有針對數位科技青創進行精準商務拓展而成立的A8青創加速器與數位轉型基地，未來也將提出更多青年創業政策。