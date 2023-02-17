民進黨台北市議員鍾佩玲接獲民眾投訴，稱台北市田徑場地下停車場管理不善、使用不便，經現勘後發現，停車場內超過半數的機車格被圍起，無法停車，另外還有滅火器疑未依法檢修、一部無障礙電梯無法使用等問題。她批評，這顯示台北市體育局對轄下管理態度輕忽，應盡速改善。

鍾佩玲說，田徑場地下448格機車停車格有超過半數被活動式柵欄圍起，僅開放使用192格，且放置活動式柵欄導致開放使用區域之車道形同「斷頭路」，使用者須透過未停放機車之空格繞行出路，若場內機車停放數量較多時，根本難以繞行，更需要自行動手移動活動式圍欄，頗為不便。

另外，機車停車區也擺放移動式水泥磚，將原本車道阻斷，要停放機車的民眾得強制改從機車格位進出，且出入口緊鄰牆壁，此作法不僅讓機車格位喪失應有之功能，更造成機車進出的不便，有所不妥。

鍾佩玲也發現，田徑場地下停車場內的滅火器製造日期為2017年7月，最近一次性能檢查為2021年6月，若依規定理應於2022年檢修，然而滅火器上所貼之檢修日期卻在2020年3月，恐有未依規定檢測的狀況。

她並指出，無障礙電梯之設置除供身障者使用外，對於年長者上下各樓層也有幫助，而田徑場地下停車場原設計在5號出口、2號出口各設置一座無障礙電梯，但5號出口電梯卻長年顯示「暫停使用」，一般年長者、或身障者停車於非專屬車位時，恐得到超過200公尺以外的2號出口才能搭乘電梯。

鍾佩玲批，政府興建公共設施是為滿足民眾日常所需，但管理不善時，將讓公共設施喪失應有的功能，如今爆發諸多問題，造成民眾不便，顯示體育局對轄下場館管理態度頗為輕忽，除盡速改善，體育局也應針對所轄場館管理督考之標準作業程序進行說明，並出示近三年田徑場地下停車場管理督考紀錄表單。

體育局回應，有關機車格未充分被使用之問題，是因為營運廠商觀察近幾年機車停放率不高，而將活動式柵欄（三角錐及橫桿）放置於機車停車場域中段位置，讓使用者集中停放於中前段，以利於管理，後續體育局將請營運廠商依賽事舉辦狀況，調整活動式柵欄擺放位置，讓民眾有足夠之迴轉空間。

另有關滅火器問題部分，體育局查詢後得知，營運廠商已於去年7月28日偕同台北市消防局進行停車場消防安檢，滅火器項目檢查結果均符合規定。而有關5號出口無障礙電梯未能提供民眾使用部分，乃因該設計通往田徑場內部區域，僅於比賽期間提供民眾前往觀眾席觀賽使用，無辦理賽事期間並無提供民眾使用，平時使用均以2號電梯為主。

體育局強調，針對停車場的管理，平時皆依管理督考的標準作業程序派員前往現場督導營運廠商，包含車輛停放管理、設備狀況、人員動向等，如有缺失或接獲民眾1999，也會立即通知或函請營運廠商限期該善，若有違反契約之情形，將依契約相關規定從嚴裁處，絕不寬待。