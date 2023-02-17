為強化大專青年職場實務技術職能，幫助他們銜接就業市場，勞動力發展署中彰投分署特別舉辦「大專青年預聘計畫」重點產業媒合說明會，協助近百名參加預聘計畫的學校、企業代表媒合，藉以縮短青年求才歷程，並解決產業缺工的問題，成效頗佳。

大學院校代表與企業代表互相交換名片，以便進一步聯絡運用「大專青年預聘計劃」的合作事宜。(中彰投分署提供)

中彰投分署劉秀貞分署長表示，「大專青年預聘計畫」今年1月公告實施，鼓勵重點產業運用預聘制及工作崗位訓練，讓青年在學期間就能具備企業所需技能，幫助他們畢業即就業，也協助國家重點產業提早攬才、育才，縮短求才歷程並解決缺工問題。

大學院校代表與企業代表熱絡交流，尋求共同運用「大專青年預聘計劃」的合作機會。(中彰投分署提供)

此計畫針對符合5＋2產業創新、AI、5G等國家重點產業，且員工規模達50人以上的企業與大專校院，只要成功媒合，該所學校的學生即可提早進入分署轄區重點產業、共410個中階技術以上工作崗位接受訓練；中彰投分署透過焦點式媒合，這次有綠能科技、循環經濟、生醫產業等相關大專校院系所、企業參加。

中彰投分署指出，只要符合重點產業、規模50人以上的產業，向分署申請就業導向的就業學程，並提供畢業前1年的大專青年中階技術以上的職缺，由企業指派職場導師協助大四生進行工作崗位訓練，減少學用落差及職場適應上的困難，將補助企業每人最高7.2萬元的訓練費；大專青年畢業後可全職留任，滿30天可獲留任獎勵金1萬元。

參與媒合的企業包括百容電子股份有限公司、井田國際醫藥廠、上銀科技股份有限公司等，另大專校院包括勤益、建國、雲林、弘光、東海、靜宜等校，本月20日，勞動力發展署也將在中部科學園區管理局舉辦計劃宣導說明會，盼藉以促進轄區勞動力發展。