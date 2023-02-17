桃園市永平工商今邀請由綜藝天王吳宗憲發掘的「閃亮新聲」MIUSA回到母校，分享過往校園生活與出道經歷，表藝科與觀光科學生約400人踴躍參與。MIUSA外型甜美，身懷唱跳實力，培訓3年打下完整基礎，去年底帶著國際規格的首張全新同名專輯震撼樂壇。

藝人MIUSA今日回到母校永平工商分享心路歷程。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

MIUSA今受邀返回母校永平工商，現場座無虛席，學弟妹爭搶一睹明星學姊風采，開場熱唱主打歌後，分享過去就學時期的校園生活以及出道經歷，更走下台與學弟妹互動，讓學弟妹發問且有問必答。

MIUSA提醒學弟妹，求學時一定要把基礎打好，除基本的專業職能外，建議多參與表演活動和比賽，是不可或缺的一環，當時她出道前的駐唱和玩樂團，就是她踏進演藝圈的最佳養分，造就現在的自己。

MIUSA提到，感謝每位貴人出現在她生命中，但最要感謝的就是現在的老闆吳宗憲，一次因緣際會下，她參加猜歌錄影節目，就受吳宗憲賞識並簽下合約。而培訓3年間，可說是享受巨星般呵護，首張《MIUSA同名專輯》更是請來國際團隊重金打造，曲風多元充滿挑戰，但她樂在其中且克服困難，為的就是呼應吳的栽培與歌迷期待。

永平工商校長胡劍峯說，永平工商為技術型高中，一直以學生為本位，幫助他們找到自身定位，並自信地持續朝目標邁進，MIUSA就是一個成功的例子，活出自己、走自己的路，感謝MIUSA成為學弟妹的良好模範。