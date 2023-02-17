泰嘉開發近年深耕台南九份子，奠定台南九份子推案主力建商地位。近年積極將建築藝術與居家生活美學結合，打造泰嘉生活聚落，並首度跨界美食，在台南自家建案「水舞川」1樓，成立小丞事吐司建築室，未來九份子還有保留大約20間店面，將採多角化經營，跨界生鮮、甜點等不同業態，預估未來3年內，還會開出3間新店面。

泰嘉開發董事長特助呂維哲(左)與小丞事負責人賴德庭一起出席小丞事吐司建築室開幕。（圖／品觀點提供）

泰嘉開發董事長特助呂維哲表示，小丞事吐司建築室是泰嘉投入生活聚落，所播下的第一顆種子，也是泰嘉開發首度跨界美食，攜手台南人氣烘焙坊「小丞事」，在泰嘉在九份子的建案「水舞川」大樓一樓，成立小丞事吐司建築室，2／17開幕，下午2點開始營業，現場大排長龍。

小丞事吐司建築室2／17開幕，下午2點開始營業，現場大排長龍。（圖／品觀點提供）

呂維哲表示，小丞事吐司建築室投資金額大約2千萬元，包括設備和裝潢，為了讓麵包能烘烤出獨特風味，又要維持品質，耗資上千萬元，從歐洲、日本買最新的設備，還有全台唯一雙台日本武藏溶岩窯烤爐，採用富士山火山熔岩，能夠有最佳蓄熱保溫能力。

而泰嘉在九份子陸續推出「水舞川」、「水雲川」、「水岸青」、「水律川」、「水晴川」、「璞日」、「河睦」等建案，呂維哲觀察，九份子客層消費力夠，不過商業空間稀少，一店難求。

泰嘉開發在九份子保留約20間店面，2024年「水律川」、「水晴川」陸續完工後，預計3年內還會開出3間新店，呂維哲笑說，不過將規劃生鮮、甜點等不同業態，與小丞事吐司建築室做出區隔。

小丞事負責人賴德庭指出，小丞事吐司建築室店內品項單純以吐司為主，單條約130元，初期預估每天銷售500條吐司，走精品路線，未來只要據點適合，展店將採加盟方式，全台都能遍地開花。(記者張雅雲/台南報導)