百萬YouTuber愛莉莎莎先前開設自媒體經營教學的線上課程，一上線就狂吸上萬人報名，一度傳出海撈上億元的收入，但她澄清扣除成本和抽成等開支，實拿沒有那麼多。儘管事業有成，愛莉莎莎卻逃不過酸民的謾罵和攻擊，對此，今(17日)她決定人生第一次提告，並在IG曬出刑事告訴狀，痛批酸民是「鍵盤殺手」，呼籲他們「往更善良的路去吧」，同時承諾若獲得賠償會全數捐出。

愛莉莎莎17日到板橋派出所完成提告，在IG談到以往遇到酸民或抹黑事件，總認為不需要在意、過好自己的生活就好，但這些年來的想法出現改變：「繼續放任這些鍵盤殺手任意妄為，等於是滋養壯大他們的惡意，他們不會停手，反而會變得越來越囂張，認為不經查證、惡意毀謗不認識的人、用錯誤資訊誤導不知情的網民，是沒有問題的行為。」

愛莉莎莎表示，酸民的謾罵已影響她的名譽，並造成部分網友的誤解，因此決定硬起來提告，然而，愛莉莎莎也說網路的評論可以虛心接受，「但不實資訊、惡意中傷，沒有必要出現在我的世界中」，最後喊話酸民：「往更善良的路去吧！專注在你自己的世界，會發現你的人生也會充滿著各種希望與美好。」

貼文一出，許多網友留言支持她保護自己：「做得好，網路的惡意太多了，莎莎加油」、「吉得好，惡人總是會軟土深掘，莎粉挺一波」、「妳連告人都要這麼美嗎？」，更有網友開玩笑說：不小心看成生平第一次『告五人』，還以為莎莎要去聽演唱會」，對此，愛莉莎莎幽默回：「目前只告一人」，逗趣回覆引起注意。

一隻阿圓現身愛莉莎莎留言區，吐露提告酸民的經歷。(圖/愛莉莎莎 IG)

此外，同樣有被酸民攻擊經歷的網紅「一隻阿圓」也大吐口水：「我去年也告一個人，結果他賠錢之外，律師請他拍道歉影片，檔案還在我手機」，還強調：「律師說可以提供我拍片使用」，釣出愛莉莎莎思考後回說：「maybe我們可以同時發」，看來這項願望若最後真能實現，網友將有一場好戲看了。