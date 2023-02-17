228連假4天迎來全台爭搶觀光市場大餅，台南市首次舉辦馬戲藝術節吸引觀光人潮，台南市旅宿業者預訂住宿率已達9成滿，有旅館業者趁機搭順風車，與馬戲團合作快閃表演，旅客在飯店內就可以欣賞精采馬戲演出。

台灣228連假是全台各縣市瞄準的下一波觀光市場，台南市22日一連7天起推出馬戲藝術節活動，請來跨國共30組馬戲團表演，是台灣首座「馬戲藝術月」城市，帶動228連假的觀光潮。

台南市旅館公會與民宿協會皆表示，台南市228連假往年都是觀光市場巨大商機，今年活動豐富，目前預訂住房皆已達9成滿以上。

台灣的馬戲團表演並不多見，這次首屆舉辦未演先轟動，台南1間親子風格旅館業者瞄準商機，與馬戲藝術節合作，主打「親子馬戲團」，25、26日2天邀請部分馬戲團直達旅館快閃表演，訂房皆已客滿。

和逸飯店台南西門店公關吳宜蒨表示，飯店看好馬戲團元素可吸引這波連假的親子旅遊商機，主動邀請馬戲團成員到旅館內快閃，更方便旅客感受馬戲氛圍。