以統一美債10年Aa-A ETF（00853B）為例，投資區域以風險較低的已開發國家為主，其中，美國持債比重高達84.33％。信用評級在A級以上的比例超過九成，更有近兩成是AA等級以上。持債的前十大發行公司，皆為全球知名巨頭，包括蘋果公司、亞馬遜、花旗及高盛集團等，違約風險低。

而該檔ETF的追蹤指數—彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，截至2月10日，殖利率仍逼近5％。統一美債10年Aa-A ETF前兩季年化配息率，也分別達到4.07％及3.6％，且近期加入了收益平準金機制，未來配息將更加穩定。由於是季配息，在每年的3、6、9及12月，該檔ETF都會發放一次配息，本次除息日預估為3月中旬。

統一投信表示，美國最新公布的通膨數據顯示，雖然通膨持續降溫，但降幅已開始趨緩，與聯準會2％的通膨目標仍有一定差距，甚至到年底也無法達成既定目標。加上美國一月非農就業數據明顯好轉，多位聯準會理事近期也發表較鷹派言論，使聯準會可能仍將維持高利率以等待通膨降溫。目前CME FedWatch顯示，市場預期基準利率在聯準會3月和5月會議，將各升息一碼至5～5.25％，6月會議再升息一碼的機率也較先前攀升。

不過，統一投信也表示，市場仍預期年底或明年初可望迎來降息。整體而言，聯準會升息循環也已近尾聲，目前利率即將觸頂，使債券價格有望開始落底回升。根據歷史經驗，投資級債與公債會率先反映利率終點。趁聯準會升息末段布局高評級債券，在領取豐厚息收的同時，還有望獲得價格回升的資本利得。