行政院長陳建仁內閣接連出包，今天再遭爆行政院發言人陳宗彥曾於酒店召妓。國民黨發言人楊智伃表示，副閣揆鄭文燦、陸委會副主委梁文傑到澳門喝花酒，現在連發言人都被爆酒店召妓，這樣醜聞不斷的新內閣是否能真正的為民服務？

楊智伃批評，新內閣醜聞連環爆，不僅貽笑國際，更讓台灣人民無法信任新內閣的所作所為呼籲陳建仁出來面對，也請蔡英文總統、副總統賴清德不要迴避新內閣醜聞，說明難道這就是民進黨堅持的「台灣價值」、「溫暖堅毅」？

楊智伃說，陳宗彥不但已婚，還曾公開說「從沒去過酒店」，現在遭爆酒店召妓，應說明認不認識被判妨害風化罪的台南酒店業者王孝偉？在台南市府任職期間有無被招待出入風化場所，帶小姐出場？澄清記者會為何不敢接受媒體提問？

盤點陳內閣爆出醜聞高官，上有鄭文燦、梁文傑在澳門「九號會所」消費喝花酒，現有陳宗彥酒店召妓找小姐出門「喝咖啡」，楊智伃質疑，一個國家的內閣高官花邊、醜聞不斷，個人的道德操行標準如此低落，陳內閣是否太需要「溫暖」？