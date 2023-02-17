2月的第2個補班日即將來臨，連上6天班，讓不少上班族感覺心累，真的需要來杯咖啡提神，最好還可以享優惠。針對2月18日周六補班，國泰飯店觀光事業旗下咖啡品牌「Cozzi Café」祭出「杏仁燕麥拿鐵」買1送1好康。此外，業者推出了3款訴求清爽、無負擔的餐食系列，提供民眾更多樣的餐飲選擇。

「Cozzi Café」推出一系列輕食，包含鹹厚片、軟法三明治以及佛卡夏三明治。 (國泰飯店觀光事業提供)

2月18日周六補班，為體恤廣大的上班族，受到不少商務客喜歡的輕食咖啡吧「Cozzi Café」祭出補班日好友活動，2月18日周六當天，出示品牌[email protected]優惠券，即可享有「杏仁燕麥拿鐵」買1送1，需同品項、同冰熱。無香精、無加糖的杏仁粉搭配中深焙咖啡豆與燕麥奶，濃厚香醇的風味，慰勞辛苦的上班族一掃補班陰霾。當天現場加入品牌官方[email protected]可同享專屬優惠。

店家推薦必吃的「花醬培根佛卡夏三明治」，口感豐富有層次。(國泰飯店觀光事業提供)

「Cozzi Café」主打質感精緻的精品Café，以舒適明亮的空間隱身在商辦大樓，滿足上班族想要品嘗咖啡的渴望。即日起「Cozzi Café」推出一系列輕食，包含鹹厚片、軟法三明治以及佛卡夏三明治。

新品首推「酪梨水波蛋厚片」，以新鮮酪梨搭配半熟水波蛋，香酥的麵包口感，美味又營養；想選擇清爽、健康的餐點，可嘗試「蘋果蛋沙拉軟法三明治」，天然的蘋果丁與特製蛋沙拉，爽口開胃，蔬食者也可享用；店家推薦必吃的「花醬培根佛卡夏三明治」，選用低脂培根，搭配特製的義式香料佛卡夏麵包、香濃花生醬，帶出三明治的整體層次。新餐食系列售價80至140元。