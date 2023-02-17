18日在國家音樂廳登場的2023 TIFA 台灣國際藝術節 NSO《狂想映像》，將由音樂總監準．馬寇爾帶領NSO，與日本爵士鋼琴名家小曾根真，呈現拉赫瑪尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》，同場樂團還將演出葛令卡《盧斯蘭與魯蜜拉》序曲、德布西《映像》等經典曲目；而擅長詮釋法國音樂的準．馬寇爾，接著在2月24日將攜手次女高音凱莉奧康娜、男高音約翰泰希爾、男低音羅俊穎及台北愛樂合唱團，帶來白遼士戲劇交響曲鉅作《羅密歐與茱麗葉》。
總監準．馬寇爾表示，2023 TIFA NSO《狂想映像》音樂會由俄國與法國兩個部分組成，拉赫瑪尼諾夫的帕格尼尼狂想曲，將由鋼琴家小曾根真帶來獨一無二的詮釋；德布西《映像》為三個作品分別提獻給法國、英國與西班牙，這三首曲目是印象派當中相當重要的曲目，本次音樂會將會一起演出。白遼士《羅密歐與茱麗葉》是法國音樂非常重要的作品之一，但是非常少演奏，這個作品重要的故事情節、愛情場景，是沒有任何人聲表現，純粹是樂團用戲劇性的音樂把這些情感表現出來。
鋼琴家小曾根真表示，他的音樂背景是99％爵士音樂、1％古典音樂，42歲時才開始演奏古典音樂的他，充滿爵士音樂家的天性，不單只是改變譜上的音，還會即興地再對這部偉大作品做出一些貢獻，如同生活中每天都會有很多即興的事情發生。他也笑稱，爵士音樂的獨特在於此時此刻、僅此一次，要是覺得不喜歡，也只會聽這一次。 從熱情爵士到悠揚古典，以及膾炙人口莎翁劇作的交響樂重新演繹，群星燦爛的二月，絕對為樂迷朋友們帶來難忘的夜晚！
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