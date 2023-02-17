林智堅論文抄襲風波導致民進黨1126大敗，日前本人撤回台大訴願，台大前校長管中閔昨(16日)在臉書開炮林智堅護航者「台大是你們可以隨便指控和污衊的嗎？」，對此台大中文研究所博士、台師大國文系退休教授林保淳也在底下留言，無奈吐一句。

管中閔昨天在臉書PO文「當初指控台大在8月9日很突然發表結論，未充分納入林智堅論證的人，要不要出來表示一下看法？」，更霸氣嗆「台大是你們可以隨便指控和污衊的嗎？」，讓人大讚「管爺回來了」。

台大化學系副教授徐承志感嘆「大學自主一夕倒退回解放前」，林保淳則忍不住加碼：「可笑的是這些人裡面還不少是台大出身的」。

不少網友也紛紛留言：「蔡英文挺林智堅，實際上就是要槓您」、「蔡英文拔管不成，含恨在心也」、「陳明通現在非但不道歉，還想把台大國發所拉進去陪葬，台大教授們這口氣吞得下去嗎？」、「全黨火燒車」、「管爺你怎麼講的好像林智堅有提出論證似的？」、「只是因為台灣價值，所以台灣大學因此受委屈了。感謝台大捍衛基本原則」、「陳時奮與陳明通表示不服」、「管爺回來了」。