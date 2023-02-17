營運邁向第27個年頭的台北捷運，截至昨日累積運量已達124.99億人；北捷表示，加入台北捷運會員的第125億名乘客，可享一年免費搭捷運及總價值近2500元的捷運玩樂套組。第125億乘客出現以乘客進站時間排序計算，因北捷日運量超過百萬，沒意外幸運兒就會在今天產生，北捷後續將比對會員資料，並以電話通知其領獎事宜。

北捷表示，捷運玩樂套組包括捷之旅住宿券、北投會館及板橋站桌球場體驗券、兒童新樂園及貓空纜車一日票，還可受邀出席27周年慶生會共襄盛舉；另外，125億得主前後各5名臺北捷運會員，加碼再送3個月免費搭乘捷運悠遊卡、捷運玩樂套組。

北捷為慶祝125億乘客里程碑，今也特地邀請美聲團體在台北車站快閃獻「聲」，帶來一連串的經典流行歌曲及知名動畫主題曲，現場更有許多熱情民眾手刀加入北捷會員綁卡搭捷運，準備挑戰成為第125億乘客，奪下365天免費搭乘大獎。另外，北捷3月28日將於台北車站舉辦慶生Party迎接27歲生日，邀請同為3月份壽星的北捷會員到場過生日，前100名壽星可獲贈免費下午茶及生日禮。