近年來在台灣有不少叫好又叫座的職人劇，演員們為了詮釋角色，田調的方式五花八門，因演出《鏡子森林》中社會線記者而獲得金鐘影帝肯定的姚淳耀，在鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》中就分享，為了貼近角色，姚淳耀每天晚上自己喝酒喝到醉，白天再跟去看破案記者會，「我就讓自己沾染劇中角色的那個氣味，讓身體記住這種感覺」。在《生死接線員》中演外科醫生的曾少宗，更直接跟著真正的醫生進開刀房，「我就親眼看到器官在我眼前被摘除，原先還會有點害怕，但事實上就是一個專業的醫療現場」。

蔡淑臻（左二起）、姚淳耀及曾少宗演出不少叫好又叫座的職人劇，左為主持人王琄。（鏡電視提供）

因演出外科女醫生而網路聲量爆增的蔡淑臻，為了演活劇中那個對外在不在乎的小劉醫師，「我頭髮都沒有梳之外，還自己剪，剪完再把它弄亂，髒亂得理直氣壯」！此外，蔡淑臻也坦言，在演醫生之前，不太能接受去看病的時候，醫生跟她說「我不確定」這種話，「但後來自己演了醫生，才深刻體會到這個職業的壓力很大，因為他們不能說錯話，這是一個容錯率零的行業」。

曾少宗認為職人劇有一定的社會責任，他以自身經歷分享，「《生死接線員》是在探討器官捐贈的議題，而我的家人、親戚也因為看了這部劇，在真的碰到需要器官捐贈時，知道如何面對捐贈者跟受贈者」。