愛看綜藝節目的觀眾一定對孔鏘不陌生，孔鏘老師曾為綜藝大哥張菲、胡瓜的御用樂手，陪伴著無數人的青春，事業曾風光一時的他，近年卻飽受糖尿病、高血壓、高血脂所苦，一度暴瘦25公斤。孔鏘日前上《聚焦2.0》節目分享調養身體的心路歷程，竟是被抬著擔架進場！孔鏘在身體狀況最差的時期，連續走5分鐘的路都會讓他氣喘如牛，他懊悔地表示：「糖尿病都是自己吃出來的！」

孔鏘老師透過音樂為節目增添效果，是當時綜藝大哥們心中公認的最佳綠葉，事業鼎盛時期，一年365天幾乎都在攝影棚度過。孔鏘三餐靠著便當維持體力，但因錄影時間難掌控，往往等到飯菜都涼透、浮油，甚至酸掉也別無選擇，孔鏘無奈地說：「糖尿病都是自己吃出來的！」年輕時不要命地賺錢，揹著25公斤重的電子琴趕7至8場演出，一天工作超過12小時，連跑廁所時間都沒有，因而落下病根。

節目破天荒，讓來賓孔鏘躺在擔架上被抬進影棚，他說：「這樣能讓他謹記自己最虛弱的時候！」先前因為勞累導致糖尿病惡化，一度暴瘦25公斤，身體非常的虛弱，每天都感到相當疲倦，最嚴重的時期，連走路都會喘不過氣。失去健康的孔鏘，整天待在床上動也不想動，所有吃喝拉撒都是「坐」在床上完成。幸好孔鏘靠著調養，每日早睡早起、定期回診、努力運動，現階段已胖回66公斤，孔鏘笑說：「現在是六六大順！」立志要活著看孫子結婚。