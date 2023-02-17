副總統、民進黨主席賴清德通過「排黑條款」，英系中常委黃承國因被管訓過，將不得再選黨職。如今賴清德嫡系、行政院發言人陳宗彥被爆11年前任職台南市府首長期間，多次接受業者性招待。國民黨台北市議員游淑慧電影中的經典台詞表示，英賴二次開撕？可能的結局是︰互相測試、毀滅危機、英賴熱線、恐怖平衡。

游淑慧今(17日)在臉書粉專貼文表示，「五億探長雷洛傳」的電影台詞中，你敢動我的馬，我就幹你的狗；你能護你的狗，我也就能疼我的馬。高潮迭起，英賴二次開撕？你敢動我的阿國，我就揭你的宗彥。她甚至預測可能的結局︰互相測試、毀滅危機、英賴熱線、恐怖平衡。

網友紛紛表示，「置板凳，吃爆米花喝台啤看戲」、「感覺繼續收看會高潮迭起，會不會又有什麼意外的神展開，期待此年度大片」、「我要看到血流成河」、「紙牌屋的台灣版」、「阿國和宗彥算是同一個level的嗎」、「政治越來越精彩了」。

還有網友認為，「這太有畫面的真實感了」、「哈哈好個狗咬狗一嘴毛，綠茶壺風暴快展開了」、「真的...血流成河！」、「下一個是誰呢？」、「電影情節真實上演」。