國家交響樂團（NSO）將於今年春季前往美國與日本巡演，為疫情後NSO第一次的海外巡演。總統蔡英文17日於總統府大禮堂接見，對於音樂總監準‧馬寇爾及團隊，把台灣的音樂與文化帶到世界每一個角落表達感謝。

NSO將在4月啟程美國、5月前往日本，明年則計畫赴歐巡演。今日接見典禮在國家交響樂團演奏的《美濃之道》中揭開序幕，該曲目由旅美台灣作曲家李元貞以客家元素創作而成。

蔡英文指出，NSO即將啟程進行國際巡演，以「來自台灣From Formosa」為主題，向世界展現台灣的文化實力，這是疫情後NSO第一次的海外巡演，也是該團首次受邀到美國約翰．甘迺迪表演藝術中心，以及林肯表演藝術中心演出，創下新的里程碑。

蔡英文總統表示，NSO過去30多年代表台灣走訪世界各地演出，提高台灣國際能見度，也引領國內音樂藝術，以及民眾走進音樂廳的風潮，並努力培養、發掘年輕一代的音樂人才。

NSO音樂總監準‧馬寇爾說，學生時期就曾造訪故宮，2018起開始在NSO服務。他認為台灣人民熱愛音樂、政府提供堅定支持、國內有很棒的表演場地與音樂教育，並有許多充滿天賦的音樂家，潛力無窮。

準‧馬寇爾也表示，台灣的強項在多元性，集結幾百萬種不同想法，造就彈性與創意。他將以NSO發起計畫，在台灣打造頂級藝術職涯機會，讓不同背景的年輕世代集結、合作，創造新的洞見，並邀請日本、新加坡的音樂人才加入，建立青年人脈網絡，「作為台灣在國際上的大使再適合不過」。