歐盟於當地時間16日一場會議上達成共識，同意逐步取消對來自中國旅客實施的新冠病毒檢測措施。同時在3月中之前停止對中國旅客進行隨機檢測。

《路透》報導說，歐盟輪值主席國瑞典在當地時間16日發出聲明稱，考量慮最近的疫情發展和衛生安全委員會的意見後同意，於本月底前取消要求中國入境旅客登機前出示新冠檢測陰性證明的規定，另在3月中之前停止對來自中國的旅客進行隨機抽驗。

報導說，當天參加上述會議的歐盟全部27個成員國的衛生專家同意上述的政策，來自申根公約的附屬會員國冰島、列支敦士登、挪威和瑞士亦列席會議，這被解讀為這4個申根公約國亦同意上述共識。

陸媒《環球時報》指出，近來多國放寬此前對來自中國旅客實施的入境限制。1月31日意大利衛生部決定放寬針對自中國出發旅客的入境限制，改為隨機檢測。2月16日瑞典政府宣佈將從2月18日開始取消針對自中國入境者的臨時限制措施。同日，法國決定取消對來自中國旅客的入境限制措施。

《法國國際廣播》報導稱，中國自上月8日起開放通關，但因其疫情數據不透明，不少國家憂慮，中國的疫情可能會隨通關而再次蔓延，於是向中國入境旅客施加不同的防疫措施，部分甚至連來自香港和澳門的旅客亦施以限制，例如只可在指定機場出入境等，引起中國不滿，更對日韓等國採取報復性措施。而意大利和法國早前已先後決定取消針對中國旅客的相關限制措施。