美國政府在2月4日在南卡羅來納州沿岸擊落一架疑似陸間諜氣球後，加劇了與中方的地緣政治緊張局勢，並促使官員加緊搜尋其他高空不明物體。自那次事件以來，美國再度擊落了另外3個物體，現在看來這些物體可能並非間諜氣球。專家表示，全球無時無刻都在放高空氣球，也建議美國政府未來可以好好評估「什麼才是威脅」。

國際科學權威期刊《自然》（Nature）16日發表了一篇文章，討論近期轟轟烈烈的事件，內容主要探討天空中有多少氣球？它們的用途是什麼？最近的事件將對氣球使用者意味著什麼？

被懷疑是中國大陸間諜氣球的氣球高60公尺，攜帶的載重約重1噸。美國國務院稱這些載荷裡面包含了可以攔截敏感通信的設備；北京則說，它是一架走失的民用研究飛船。

其它物體則比較小，而且官員描述得較少：阿拉斯加上方的一個「大約汽車大小」的物體、而加拿大育空的是1個小型圓柱體；密西根州上方出現的是一個帶有繩子的8角型結構。所有物體都在商業航空領域飛行，高度約在6至12公里。美國政府最近表示：「最有可能的解釋是，它們只是綁在一些商業或無害目的上的氣球。」

美國最近開始更加重視「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena, UAP），包括飛行物體。去年，美國NASA成立了一支科學家、技術、飛行和太空專家所組成的團隊，專門調查UAP，今年1月，美國國家情報總監辦公室透露UAP報告急劇增加。

在2021年3月之前的17年裡，該機構記錄了263份UAP報告；自那時以來，在不到2年的時間裡，已有247份報告。在分析的366份報告中，163份被辨識為氣球，26份被視為無人機，6份被描述為其他雜物。

氣球是一種很有價值的工具，可從從遠高於無人機或飛機可達的高度「向上」或「向下」觀察，成本也比衛星低。其中絕大部分是氣象氣球：根據美國國家氣象局的資料，全球將近900個地點每天同步發射氣象氣球2次，傳輸溫度、濕度、氣壓和位置資料，並可丟棄。這種薄薄的氣球通常由可生物降解的乳膠製成，在高空膨脹到直徑約6公尺。飛行的設計是直上到約30公里高度，並持續數小時。

有些科學家使用更大、更持久的氣球，例如為了清楚地觀測太空或測試高空用儀器。美國太空總署在維吉尼亞州的沃洛普斯飛行設施全球每年管理約10至15次的科學氣球發射。這些氣球可以攜帶約3噸重物，膨脹到比足球場還大，並足以飛到37公里高度。

其他氣球用戶包括科學學生、公司和業餘愛好者。

印第安納州的一間公司「平流層之星」（StratoStar）負責人克魯格（Jason Krueger）表示，自2006年以來該司協助了許多學生和公司發射了超過1000次高空氣球任務。學生的專案包括調查貼紙在飛越近地太空後是否仍然黏附，以及高空輻射會對血液樣本的影響。

而氣球在企業端的應用包括在偏遠地區提供Wi-Fi；而一些業餘愛好者則會發射微型氣球。這些銀色的鋁膜氣球（Mylar Balloon）通常小於1公尺，克魯格表示它們是無害的，可攜帶業餘收音機和僅有幾克的載荷。

許多氣球可以從被擊落名單中排除，例如氣象氣球的飛行時間短且不會飄浮到12公里的高度。然而，仍有許多未能解釋的情況發生。

居住在瑞士蘇黎世的環境非營利組織Berkeley Earth的科學家羅德（Robert Rohde）說：「每天都有研究、企業和業餘愛好者的氣球飛行，我認為他們擊落的氣球與這些類別之一有關。」

美國聯邦航空管理局（US Federal Aviation Administration）並沒有要求負載在5.4公斤以下的氣球裝置安裝追蹤裝置，也不需要宣告此類負載的發射或飛行路徑。但即使是小型包裹也可以使用大型氣球。如果此類物體開始吸引軍事注意，羅德表示：「從安全角度來看，我不認為這是必要的，但如果其他國家對小型氣球存在合理擔憂，我們應該確保這些物體能夠被識別。」

而克魯格則是認為這並不需要。他覺得美國政府應該「更好地評估什麼是威脅。」