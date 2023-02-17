八大《台灣第一等》主持人竇智孔走訪迪化街一家被網友點評最猛、全台唯一的動物標本咖啡廳，店內從南非引進的長頸鹿、大棕熊、斑馬、羚羊、孔雀等上百座栩栩如生的標本，令人稱奇！其中，竇智孔一看到長頸鹿標本就愛上，二話不說直接自掏腰包，把高約3米的長頸鹿標本用6位數買回家！

竇智孔很喜歡長頸鹿。（八大提供）

竇智孔日前到舊歷史與新潮流兼具的迪化街漫遊，先在遊客中心體驗復古變裝，感受穿越時空的樂趣，接著再到永樂市場大啖日本料理，還大方秀出肚皮上握壽司的刺青，展現對美食的熱愛，最後來到動物標本咖啡廳時，竟對長頸鹿標本一見鍾情，不手軟立刻買下。竇智孔透露，他其實已經物色一段時間，只是一直沒遇到，之前有看到一隻，但因藏家捨不得割愛，只好作罷。「我覺得蒐藏品，很看緣分，因為我在非洲旅遊時上廁所，曾和長頸鹿有過近距離的接觸，那時候就迷上了，每次去動物園都會看長頸鹿看超久的。」而這次剛好隨《台灣第一等》外景走訪店家，遇到收藏長頸鹿標本，並且願意出售，讓竇智孔終於有機會帶回心儀已久的珍品！

竇智孔認真工作之餘，不忘帶好物與家人共享，除了這次大手筆買下的長頸鹿標本外，日前也陸續在《台灣第一等》外景行程中，購入鬥魚、水母、多種植栽和生鮮蔬果，他笑說可能還有其他物品，但一時忘了，至於接下來是否想向《台灣第一等》製作單位許願拍攝主題，順便買戰利品，竇智孔笑曝已被老婆嚴禁帶任何東西回家了！並透露老婆貼心叮嚀：「行萬里路是要學習跟累積知識分享給觀眾的，請好好努力工作，帶快樂回家就好！」