一名人夫發現妻子外遇，妻子不僅和小王以「先生、太太」互稱，還大膽奔摩鐵開房，人夫憤而提告求償60萬，法院審理時認為小王不知女方已婚身分，且女方刻意隱瞞已婚資訊，人夫也未能舉證其他侵害配偶權的行為，因此判決人夫敗訴，全案可上訴。

一名人夫無意間發現妻子小花（化名）手機裡和小王的親暱訊息，人夫調閱行車紀錄器，發現妻子和小王彼此互稱「太太」、「先生」、「愛你」、「我好想你」，才確定2人於工作業務往來中夾雜不正常男女關係，後來人夫跟監妻子，發現妻子在2021年7月間下班後前往汽車旅館，待了2小時後在晚間8點才離開汽車旅館，人夫質問妻子後，妻子坦承外遇，並承諾會和小王分手，然而人夫在同年8月又發現妻子和小王於上班時間在汽車上約會，並且有接吻等親密舉動，人夫因此身心受創，於同年12月和妻子離婚，人夫認為小王不僅破壞家庭和諧，也已嚴重侵害自身配偶權及名譽權，因此向小王求償60萬元。

小王辯稱自己和小花因為工作而相識進而交往，小花不曾告訴自己已婚身分，小王指出人夫與小花2人長期處於分居狀態，因此才會誤以為女友單身，此外單親在事後也已經賠償老公30萬。因此小王認為人夫提出的求償並不合理。

人妻表示自己未和老公同住，且和小王交往時有刻意隱瞞已婚事實，公司的人也都以為自己是單親，且某次和小王見面時，人夫突然出現並暴打小王一頓，人妻才坦承表示「他是我先生」，小王當下很驚訝坦言不想破壞別人家庭，後來兩人因此分手。

法官勘驗事證後認為人夫無法舉證小王在知道小花已婚身分後是否還有做出其他侵害配偶權的行為，且人夫主張小王故意不法侵害其配偶權，證據不足，因此裁定駁回告訴，全案可上訴。