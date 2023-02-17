婁峻碩、金牌拳擊選手陳念琴17日出席運動品牌記者會。婁峻碩與女友焦凡凡先前赴日本旅遊，2人粗估花費40萬元，從來沒看過雪景的他，當時剛好碰上東京難得下雪，興奮說，很久沒出國，日本超級好玩，很紓壓放鬆。

他自虧原本出發前想在日本拍MV、影片等，豈料一到當地開始享受旅行氛圍，「後來決定不要拍，好好玩、很有充電感。」他日前因打球導致左手指受傷，卻因持續感到強烈疼痛，當時甚至懷疑左手是骨折，緊急就醫後才發現左手長了骨刺，目前正在休養中，今日透露現在左手的狀態恢復不少，開始有力氣握住東西，希望儘早康復。

婁峻碩將在3月與「五堅情」赴香港開唱，預告接下來推出個人專輯、下半年舉辦個唱等工作，行程滿檔，直言目前專注投入工作、開始運動健身，盼呈現最佳體態，演出上有望脫衣？他笑說：「我是不會動不動就脫，感覺好廉價。」並直誇團員們最近身材都練很健壯，他更以黃偉晉的好身材當作努力目標，「他（黃偉晉）胸肌很大，線條很鮮明。」