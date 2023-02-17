當副總統兼民進黨主席賴清德在為2024總統大位開始整合黨內力量時，國民黨的候選人卻遲遲還沒有出來，前國民黨主席洪秀柱16日不改心直口快的本色，直接喊話同黨籍新北市長侯友宜，要侯「不要再龜毛了」。前立委郭正亮今（17）日對此表示，洪秀柱此番喊話，對侯友宜幫助可以說是非常大。

其實洪秀柱過去已經多次提點新北市長侯友宜不要擔心「落跑問題」，並要強化對於兩岸、國際議題的論述。她在受訪時強調，只要代表國民黨大家都一定挺，但依自過去的經驗，要選就大聲講出來，原來「請你們出來都不出來，等到有人出來又心中不爽。」

洪秀柱更強調，「侯友宜現在民調高，既然很高就不要再龜毛了，當然他有自己的步驟，也許3、4月再適當表態。」

對於上述的一番話，郭正亮在節目《盧秀芳辣晚報》指出，他覺得洪秀柱真的幫了侯友宜大忙，因為侯友宜最不被信賴的就是深藍支持者，自己有在幾個深藍群組，洪的此次發言，確實補強了這塊。

另郭正亮日前也指出，侯友宜可說是必成藍軍的母雞，從其人在黨內怎麼處理新北市議員，就會知道，那豈止是母雞，硬拉拔的都有，新北市有幾位議員，如果沒有侯友宜穩落選。