伴隨產業庫存去化、下游補庫需求復甦、增溫，今年遠東區PVC現貨報價持穩推升，最新價格達每噸905美元。

台塑表示，大陸元宵過後，客戶開工率提升，但社會庫存仍高，電石法PVC在煤價、電石下跌且同業庫存較高，價格下修，乙烯法受到前期預售多及乙烯上漲影響，價格小漲。印度市場進入旺季，但因進口到貨PVC仍多，雖美國調升報價但因中國電石法PVC庫存高，降價銷售，致印度價格持平。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸；大陸PVC年產47萬噸。華夏台灣PVC年產40萬噸；轉投資台氯VCM年產約45萬噸。聯成大陸泰州PVC產能65.4萬噸。

分析師指出，大陸PVC整體開工78.51％。近期隨著電石出廠價格下調，電石企業虧損增加；外採電石法PVC企業成本下移但PVC現貨同時下移虧損增加。2月大陸PVC企業檢修較少，德州實華及廣西華誼新裝置繼續投料生產，供應端有一定增加預期，社會庫存仍處於累庫趨勢，預計到2月中下旬開始見到拐點。

2月受益液氯價格上漲，PVC一貫布局企業利潤上行，中下旬開始下游PVC製品企業開工或將恢復至正常，乙烯法PVC企業利潤空間也持穩提振，後續需觀察房地產政策。