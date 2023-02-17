證交所與安侯建業聯合會計師事務所於2月13日～17日，共同前往馬來西亞吉隆坡、檳城等地招商，於2月13、16日辦理二場「前進台灣資本市場說明會」，共計50家當地台商及華商企業熱烈參與，並與百餘位企業代表進行交流。

駐馬來西亞經濟文化代表處組長章遠智、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民、馬來西亞檳城台灣商會會長許上智、暨大馬留台校友會等成員均蒞臨與會參加，分享疫後經濟發展及經營企業面臨之機會與挑戰。

此次與證交所交流之馬來西亞華商、台商企業，所屬產業領域多元，包括健康管理、生技醫療、機械、鋼鐵、家具、電子代工製造、人力資源管理、軟體服務及再生能源等業者。

招商由證交所總經理簡立忠帶隊，透過辦理說明會或個別拜訪公司，讓企業主及經營團隊更加認識台灣資本市場的優勢與特色。

簡立忠表示，面對近年疫情影響及外在經貿環境變化，在海外打拼的台商企業仍展現出高度經營韌性。透過資本市場直接金融的上市籌資功能，可進一步協助企業充實營運資本、完備管理制度、招募及吸引優秀人才，進而提升企業價值，並達成企業永續經營目標。

近年來台灣資本市場日益壯大，國際表現可圈可點，依據世界交易所聯合會（WFE）統計顯示，截至2022年底，台灣已上市公司整體市值約為44兆元，排名全球第17大；2022年台股總成交值為59.6兆元，換算每日成交量約2,400億元，排名表現更是名列前茅，實屬小而美的高流動性市場。

另證交所表示，與其他鄰近亞洲市場相較，台灣資本市場具備本益比合理、流動性佳、外資持股市值占比約四成、再籌資（SPO）多元暢通管道、上市成本合理可負擔，資訊透明公開等特色。

目前在台掛牌之第一上市（KY）公司家數計有76家，產業聚落豐富多元，平均初次募股（IPO）籌資規模約10億元，更有高達四成KY公司進行SPO再融資，上市後籌資管道多元便捷。

另統計截至2022年，KY股本益比（PE）約15倍、累積周轉率逾227％，交易表現亮眼。現已有多家來自越南、泰國、馬來西亞等新南向國家企業在台上市掛牌，未來證交所將持續積極推動新南向優質海外企業上市，提供其於台灣資本市場之籌資管道及經營資源，並有助於我國資本市場永續發展。