和潤去年營收227.87億元，年增26.89%，前三季稅後純益26.96億元，年增20.73％，每股純益5.24元，法人估去年每股純益約6.9元，營收獲利皆創歷史新高。

總經理林彥良分析，2022年受嚴峻疫情、市場缺車、且銀行不斷升息等種種壓力下，和潤企業仍無懼大環境影響，繳出亮麗成績單，截至2022年12月底總資產已達2553億，合併營收達227億，較前年成長26.9%，皆創下歷史新高紀錄。

此外，在持續與經銷商緊密合作、擴大全台服務網絡，及不斷精進服務效率及品質的努力下，林彥良說，和潤企業小型新車分期業務（如Toyota/Lexus）於2022年市占率更加提升。

而在商用新車市場（五噸以上）分期付款需求部分，林彥良表示，受惠於政府汰舊換新政策、國內景氣回溫及宅經濟需求的快速發展下，子公司和勁企業自2021年底成立以來全力衝刺，2022年度在各廠牌分期市佔率也顯著提升，充分展現通路深化經營及商用車分社化之效益。

和運國際則是在嚴峻疫情考驗之下，林彥良說明，2022年承作金額仍達61億，較前年成長11%；和潤電能也不遑多讓，雖僅成立九個月，首年累積簽約容量已突破100MW。

展望2023年，劉源森指出，雖然目前疫情持續影響供應鏈，通膨居高不下，仍有持續升息之可能，以及地緣政治不穩等因素，公司仍深具信心，持續深耕鞏固四大業務，包括車輛分期業務，持續深化線上線下中古車商經營；商品分期業務，積極佈局BNPL（Buy Now Pay Later），衝刺消費商品業務；電銷事業則擴大電銷團隊編制及發展多元產品；企業金融業務則強化產業滲透率，鞏固醫療設備龍頭地位。

劉源森指出，再加上子公司今年也都將繼續成長，因此看好全年業績將維持兩位數成長。