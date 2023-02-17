告五人將在4月8、9日首度登上台北小巨蛋開唱。他們近來推出新創作專輯《帶你飛We Will Be Fine》，日前釋出新歌〈一念之間〉MV，邀請金馬獎最佳女配角王渝萱、夏騰宏再續前緣，延續破千萬點擊曲〈在這座城市遺失了你〉的戀人故事，再度串接製造觸動人心MV。

王渝萱、夏騰宏在〈在這座城市遺失了你〉飾演產生隔閡的戀人，這回出演〈一念之間〉卻成了最熟悉的陌生人，兩人在街頭不期而遇，令人不勝唏噓，王渝萱俏皮表示：「這種小說般在路上巧遇機率極低，但就是被我們演到了。」夏騰宏則透露，導演希望他演出「分手後最好的報復，就是讓對方看到自己過得很好的狀態」。

〈一念之間〉MV釋出不到3天已在YouTube累積30萬次點閱率，與〈又到天黑〉MV都進入YouTube音樂發燒影片排行前5名；告五人新專輯一發行空降Apple Music及iTunes國語流行樂專輯雙冠軍，〈又到天黑〉更囊括各大串流平台4榜冠軍，10首新作全數挺進KKBOX單曲日榜，強勢霸榜，展現高人氣。